Dortmund-Inter, Hakimi fu devastante. La Gazzetta ricorda: “9 in pagella. E Biraghi…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rispolvera la pagella che il giornale aveva stilato per Achraf Hakimi per la sfida tra Dortmund e Inter. L’esterno marocchino prese “9”, frutto di due gol a completamento di una partita devastante. “Marocchino del Real, qui in prestito. Qualcosa di travolgente fin dall’inizio, Biraghi avrà l’emicrania per giorni. Due gol e un’infinità di percussioni. Non si prende. Stre-pi-to-so”, il commento della Rosea che evidenzia come l’impatto di Hakimi fu totalmente determinante. L’Inter, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 2-0, fu rimontata e perse 3-2, lasciando per strada punti determinanti in ottica ottavi di finale.