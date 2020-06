Sport Bild – Hakimi, ha pesato Conte e la prospettiva futura dell’Inter. Il Real…

Il quotidiano tedesco Bild parla di Hakimi. Sottolinea che il Borussia Dortmund lo considerava adatto per le sue caratteristiche ma non era disposto a pagare tanto quanto invece pagherà l’Inter per averlo. Avrebbe svolto un ruolo cruciale Conte. “L’allenatore gli garantisce spazio con il suo modulo a tre al contrario di quello che avrebbe fatto il Real Madrid. E a questo bisogna aggiungere la prospettiva futura: quello nerazzurro è un grande club con grande tradizione che vuole tornare a vincere e sta investendo tanto. Anche la parte finanziaria svolge un ruolo importante. Cinque anni di contratto a cinque mln all’anno ed è molto di più di quanto avrebbe guadagnato al Real. Il club madrileno lo tratterrebbe anche, ma hanno bisogno di soldi in questo periodo e non possono permettersi di trattenere un giocatore che non sarebbe sempre titolare”, si legge nell’articolo del giornale tedesco.

(Fonte: sportbild.bild.de)