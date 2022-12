Hakimi: “Psg? A volte corro ma non me la danno. Col Marocco tocco di più la palla”

Intervenuto ai microfoni di Marca, Achraf Hakimi, esterno del Psg e del Marocco, ha parlato così del Mondiale del Qatar e non solo: "È qualcosa di unico, giocare per il tuo paese. E soprattutto ora che stiamo facendo la storia. È incredibile vedere come le persone lo stanno vivendo, questo ci trasmette molto e ci dà la forza per continuare e fare grandi cose. Sono momenti che non dimenticherai mai, ancora di più quando scrivi la storia.