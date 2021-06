Hakimi-Psg, offerta insoddisfacente. “L’Inter attende un passo da un altro club”

I 60 milioni proposti dal club francese non sono soddisfacenti secondo l'Inter, che attende il rilancio di un altro club

C'è ancora distanza tra l'Inter e il Paris Saint-Germain in merito al dossier Achraf Hakimi. Il club nerazzurro sta infatti temporeggiando perché vuole incassare la cifra maggiore possibile e, come scrive Il Giorno, spera quindi in un'asta col Chelsea: "Dopo aver ricevuto un'offerta dal Paris Saint-Germain giudicata insoddisfacente (60 milioni di euro contro gli 80 richiesti) da via della Liberazione si attende che i Blues facciano un passo. L'interesse c'è, la proposta economica non ancora. Grazie all'affondo dei parigini, da Londra sanno anche qual è la richiesta, che non muterà a seconda degli offerenti".