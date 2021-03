Inter-Nazionali, anche Hakimi ha raggiunto il ritiro della sua Nazionale

Il giocatore marocchino è arrivato nel ritiro della sua Nazionale come ha raccontato la stessa Federazione sui social

Eva A. Provenzano

Atteso anche lui in serata, è arrivato nel ritiro del Marocco Hakimi. Il giocatore nerazzurro si è unito aiconnazionali dopo che l'ATS ha sbloccato la sua partenza così come quella dei suoi compagni. L'Inter era in isolamento fiduciario dopo i casi di covid19 che l'hanno colpita.

L'Azienda per la Tutela della Salute aveva fermato gli allenamenti e tutte le altre attività per quattro giorni per i casi di covid19 che si sono diffusi nell'ultima settimana (D'Ambrosio, Handanovic, Vecino, de Vrij). Con tutti i tamponi negativi i giocatori interisti hanno cominciato ad allenarsi alla Pinetina e i Nazionali sono stati lasciati partire. I loro CT non vedono l'ora di farli giocare e avevano insistito nei giorni scorsi per averli.

Proprio il ct di Hakimi, nei giorni scorsi si era detto arrabbiatissimo perché alcuni giocatori non erano stati inviati dai loro club in Nazionale: "Qui rispondono tutti alle convocazioni, anche gli infortunati. Poi decidiamo come gestirli".