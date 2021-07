Hakimi va a Parigi. I tifosi dell’Inter dispiaciuti: i messaggi al giocatore

Il calciatore con un'emoticon ha fatto sapere che è in partenza: lo aspettano nella capitale francese e i tifosi nerazzurri gli hanno fatto sapere che sono dispiaciuti

È bastata l'emoticon dell'aereo in volo. E i tifosi dell'Inter, che ormai aspettano solo l'annuncio ufficiale, hanno capito subito. Hakimiha in pratica annunciato di essere pronto allo sbarco al PSG. E i commenti dei tifosi sui social sono arrivati in un attimo. Faccine tristi, cuori spezzati. Insomma, i tifosi nerazzurri dispiaciuti della cessione del calciatore sono tanti e sui social gli hanno scritto per farglielo sapere: