Inter, retroscena Hakimi. “Tentativo Bayern già un anno fa: offerta top ma rifiutata”

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Bayern Monaco per Achraf Hakimi. E non è una novità, secondo quanto riportato dal CorSport

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Bayern Monaco per Achraf Hakimi. E non è una novità, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: "Quando nella primavera 2020 l'Inter ha chiuso l'operazione legata al marocchino ha avuto grande fiuto e tempismo. Il ds Ausilio per mesi ha tessuto in silenzio la tela con l'agente del calciatore, Alejandro Camano, e ha convinto il ragazzo che la destinazione ideale per la sua crescita fosse l'Inter dove avrebbe potuto lavorare con Conte. Achraf ha capito che quella era la scelta giusta e ha tenuto fede alla parola data anche quando il Bayern ha provato un assalto disperato proponendo a lui 6 milioni di euro netti (all'Inter ne guadagna 4 più 1 di bonus) e al Real addirittura 60 (rispetto ai 40 più 5 di bonus sborsati da Marotta, abile a ottenere l'ok da Zhang)".