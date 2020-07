Inter, Hakimi ringrazia il Real Madrid: “E’ casa mia, mi ha cresciuto e viziato. Da oggi…”

Dopo l’ufficialità dell’Inter, arrivata nella giornata di ieri, Achraf Hakimi ha diffuso un messaggio social di ringraziamento al Real Madrid, che lo ha cresciuto nelle giovanili come giocatore e come uomo. Ecco le toccanti parole del nuovo laterale nerazzurro:

“Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivato questo momento. Non è un addio, perché una casa non può dirti addio. Può anche allontanarti, ma rimane sempre casa, dove hai conosciuto i valori che ti hanno permesso di crescere. Il Real Madrid è casa mia, dove sono stato cresciuto, viziato ed educato fino a essere la persona che sono oggi. Nel Real Madrid non si formano solo sportivi. Sono entrato a Valdedebas che avevo sei anni e non potete immaginare la felicità che avevo. Grazie a tutti i lavoratori del club, ai miei allenatori e ai miei compagni di squadra (per la verità amici) che mi hanno accompagnato in questa felice tappa della mia vita. E infine grazie a tutti i madridisti che mi hanno appoggiato quando ero in squadra. Da ora sono uno di loro. Grazie Real, Hala Madrid!“.