Hakimi si gode meritato riposo. I tifosi dell’Inter gli scrivono: “Resta con noi”

Il giocatore nerazzurro ha postato una sua foto e subito i sostenitori nerazzurri gli hanno scritto. Ma ci sono anche altri tifosi che lo sognano

Hakimi è spensierato. Si gode le sue meritate vacanze in famiglia. I tifosi invece sono un po' preoccupati per la sua possibile cessione. E anche sotto l'ultimo post social pubblicato dal terzino dell'Inter sono spuntati tanti cuoricini nerazzurri e tanti commenti.

Sono tutti molto simili. Invitano il giocatore marocchino a rimanere. Il suo agente intanto fa sapere che forse sarà lui a lasciare il club che deve far rientrare i conti dopo la vittoria dello scudetto e l'avvento del covid19 che ha messo in ginocchio tante società. «L'unico che lascerà l'Inter, forse, forse, è Hakimi che ha possibilità di andare in varie squadre d'Europa. Ma l'Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e già lo ha scelto», ha detto l'agente del calciatore.