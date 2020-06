GdS – Hakimi, al Real non ci sarebbe stato spazio. L’Inter ha fatto lo scatto

Dalla delusione per il pari con il Sassuolo ad un colpo di scena sul mercato. L’Inter è ad un passo da Hakimi, terzino destro di origine marocchina, che ha giocato in prestito al Borussia Dortmund in questa stagione ma di proprietà del Real Madrid.

Anche La Gazzetta dello Sport riporta di un affare di 40 mln. Parla anche di un’annata di altissimo livello per il ragazzo: 44 partite e 9 gol. E la rosea scrive: “Con l’arrivo a Dortmund di Meunier, per Achraf non c’era più spazio. Anche a Madrid, però, la presenza ingombrante di Carvajal ridurrebbe le chance di giocare da protagonista: ecco perché il futuro lontano dal Real era da considerare praticamente certo. Ora l’Inter ha fatto lo scatto: Hakimi è a un passo”.

(Fonte: gazzetta.it)