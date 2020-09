Achraf Hakimi aspetta il 2. Dopo l’errore dell’Inter, che ieri ha ufficializzato il numero 55, ora il terzino marocchino non ha ancora deciso quale numero scegliere.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il 5, da sempre il numero preferito di Hakimi, è occupato da Gagliardini, mentre è possibile che opti per il 2 di Godin, con l’uruguaiano in procinto di lasciare l’Inter e vestire la maglia del Cagliari e numero che l’ex Borussia Dortmund indossa con il Marocco.