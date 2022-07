Haller e la foto dall’ospedale: “Primo passo compiuto! Grazie club e staff medico”

All'attaccante del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, è stato riscontrato un cancro ai testicoli. È stato lo stesso club tedesco ad annunciarlo nella giornata di martedì. L'attaccante ivoriano ha lasciato il ritiro in Svizzera ed è tornato in Germania per curarsi. Attraverso i social, Haller ha aggiornato sulle sue condizioni di salute: "Buonasera a tutti volevo informarvi che il primo passo è stato compiuto! Vorrei ringraziare il Borussia Dortmund e lo staff medico che sono stati eccezionali con me. Un grazie di cuore anche a tutto il personale infermieristico dell'ospedale per il supporto e la gentilezza".