Hamsik: “Deluso dalle rivali del Napoli? Non mi sembra che Inter e Milan…”

Le parole dello slovacco: "L'Italia ha Inter e Milan in semifinale di Champions e tante altre in Europa League e Conference"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, nel commentare lo scudetto che vinceranno i partenopei, ha parlato così delle rivali degli azzurri: «Non mi sembra che le rivali fossero meno deboli di altri anni. L'Italia ha Inter e Milan in semifinale di Champions e tante altre in Europa League e Conference. Vuol dire che il dominio del Napoli nasce dalla sua forza»