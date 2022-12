Hamsik: “Tante squadre mi volevano: Mazzarri ci ha provato quand’era all’Inter”

Le parole dello slovacco: "Io non avevo l'esigenza di cambiare, mi sono trovato sempre bene ed ero contento: ho rinnovato 5 volte in 12 anni"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha parlato così dell'interesse degli altri club nei suoi confronti"aC'erano squadre che mi volevano, la prima è stata il Milan di Allegri nel 2012, poi anche Mazzarri quando è andato all'Inter ci ha provato, poi anche la Juve, impossibile... Ho fatto qualche chiamata con Pavel ma non ci ho neanche pensato. Io non avevo l'esigenza di cambiare, mi sono trovato sempre bene ed ero contento: ho rinnovato 5 volte in 12 anni, la società mi dava quello che volevo ed io ero contento. Passando gli anni i tifosi mi volevano sempre più bene, se non fosse arrivata la Cina io avrei chiuso al Napoli".