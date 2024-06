«È come scalare una montagna. Quando inizi a salire ti sembra impossibile arrivare in cima, poi un passo alla volta vai su. Sfidiamo grandi giocatori e una squadra piena di storia, ma noi saremo liberi da pressioni. Sappiamo che sarebbe un traguardo storico per il nostro Paese. La Slovacchia intera guarderà la partita: lo sport unisce i popoli. Ci dobbiamo credere e i motivi non mancano: abbiamo battuto il Belgio contro ogni pronostico, stiamo giocando un bel calcio, quando abbiamo la palla non la regaliamo. Dovremo stare attenti alla fase difensiva perché gli inglesi possono colpire in ogni situazione. Abbiamo avuto un giorno in meno di riposo rispetto a loro, sappiamo che i giocatori della Premier sono fisici e veloci, ma sono convinto che i ragazzi arriveranno pronti. E io sogno i quarti con l’Italia: sarebbe un incrocio meraviglioso».