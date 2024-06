In Francia- Skriniar non rientra più nei piani: esortato a lasciare il PSG

Dopo un anno dall'arrivo a Parigi, dopo aver lasciato l'Inter a parametro zero per non aver rinnovato il contratto, Milan Skirniar non rientrerebbe più nei piani di Luis Enrique. Lo scrive il quotidiano francese Le Parisien in un articolo dedicato alle mosse di mercato della società parigina. Nel capitolo dedicato alla difesa della squadra francese il giornale spiega che con il grave infortunio al ginocchio di Hernandez e il tardivo rientro in campo di Kimpembe, il club dovrà fare acquisti nel reparto difensivo.