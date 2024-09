Hamsik: “Zielinski? Uno dei centrocampisti più forti al mondo”

I complimenti del capitano del Napoli per il suo ex compagno di squadra ora trasferitosi all'Inter

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è tornato in Italia per qualche giorno. Occasione anche per concedere un'intervista al Corriere dello Sport sulla sua squadra. Qui uno stralcio: «Eh, il Napoli ha avuto tanti campioni in questo periodo, ma se penso a uno che ispirava tutta la città e lo stadio, allora scelgo il Pocho. Lavezzi. È stato un onore giocare con lui, ci sentiamo spesso. Mi piace ricordare anche Zielinski, uno dei centrocampisti più forti del mondo».