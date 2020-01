Inter, Handanovic: “C’è rabbia e amarezza, ora testa a mercoledì. Non riusciamo a gestire”

Ai microfoni di Inter TV, Samir Handanovic ha analizzato in modo lucido quanto accaduto a San Siro nell’1-1 tra Inter e Cagliari, contornata da tante polemiche nel finale per le decisioni di Manganiello:

“Le partite vanno chiuse. Noi oggi non l’abbiamo fatto e loro ci hanno rimontato. Dispiace, ma dobbiamo andare avanti. Quando uno non riesce a vincere ci sono sia rabbia che amarezza. Nei secondi tempi c’è un po’ di calo, non riusciamo a gestire. Oggi l’avversario ha fatto di tutto per pareggiare. Dobbiamo dimenticare in fretta e prepararci per mercoledì, quando dovremo riuscire a fare quello che oggi non siamo riusciti a fare“.

(Fonte: Inter TV)