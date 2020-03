Inter TV – Handanovic, recupero pieno. Così ha vissuto la sua assenza forzata

Inter Tv ha dedicato un servizio al ritorno in campo di Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro ritrova il campo dopo un mese di stop. “Lo sloveno ha pienamente recuperato ed è un ritorno importante, di quelli che fanno rumore, perché è ancora uno dei portieri più forti d’Europa. Ci sono pochissimi portieri in grado di avere il suo rendimento, sette i cleen-sheet in stagione con lui tra i pali. Ne ha collezionati più di cento in nerazzurro”, spiega la televisione della società interista.

“Ed è impressionante anche il numero di rigori parati da Samir in Serie A, 31. Un record che detiene insieme a Pagliuca. E’ da sottolineare anche il modo in cui ha vissuto la sua assenza forzata. Senza mai far mancare ai suoi compagni il sostegno, vivendo con loro ogni match nonostante non dovesse giocare. Aiutando e consigliando chi lo ha sostituito e prendendo parte anche ai riscaldamenti“, si sente ancora.

(Fonte: Inter TV)