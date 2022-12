Handanovic: “Ho iniziato come tutti i bambini, giocando per strada. Ammiro Ceferin”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, è l'ultimo protagonista di "Where are you from?", format in onda su DAZN dedicato al club nerazzurro: "Ho iniziato come tutti i bambini, giocando per strada. Nella mia famiglia si giocava tanto a calcio, e così ho cominciato. Non diverso dai bambini degli altri Paesi. I giocatori sloveni più forti oggi sono Ilicic e Oblak: nei loro ruoli sono tra i più forti al mondo. Lo sloveno che ammiro di più? Aleksander Ceferin, presidente della UEFA: penso che sia uno che rappresenta molto bene la Slovenia nel mondo, non è facile che qualcuno che arriva da un Paese così piccolo raggiunga quel livello.