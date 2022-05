Handanovic: “Perisic? Sappiamo a chi affidarci quando le cose non vanno”, Bastoni: “Insieme…”

Siparietto con i due giocatori nerazzurri a Inter TV

Samir Handanovic ha commentato con enorme felicità la vittoria della Coppa Italia: "Siamo felicissimi .Partita molto bella anche per gli spettatori, abbiamo giocato molto bene. Abbiamo preso due gol per errori nostri, ma abbiamo controllato la partita e abbiamo vinto meritatamente. Perisic? Giochiamo da 4-5 anni insieme. Sappiamo a chi affidarci quando le cose non vanno come devono andare. Quando ha fatto il secondo gol ho sentito un'emozione dentro di me e sono stato contento per lui e per la squadra. Basto è un ragazzo veramente solare. Vieni qui..."