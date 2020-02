L’Inter aspetta ancora di conoscere gli effettivi tempi di recupero di Samir Handanovic: il capitano nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, “domani o a inizio settimana si sottoporrà a un esame di controllo“. Dall’esito dei nuovi test medici dipenderà il futuro di Emiliano Viviano che, come confermato ieri sera da Marotta, rimane in attesa di una decisione della società.