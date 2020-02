CdS – Inter, Handanovic attende l’esito del controllo. Juve? La decisione verrà presa…

Samir Handanovic attende l’esito del controllo decisivo per capire le reali possibilità di essere in campo contro la Juventus. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, il portiere sloveno dell’Inter si sottoporrà agli esami per ottenere il via libera e tornare ad allenarsi con il pallone.

Già ieri è sceso in campo con i guanti, senza però svolgere un vero allenamento da ‘portiere’. “In ogni caso sarà una corsa contro il tempo, visto che potrà svolgere un lavoro completo solo per un paio di giorni. Handanovic vorrebbe giocare contro la Juve e spingerà in questo senso, ma una decisione verrà presa all’ultimo momento, in base anche a quelle che saranno le risposte in allenamento“.