EDICOLA CDS – Inter, allarme Covid: Handanovic positivo. Oggi e domani nuovi tamponi

La prima pagina del Corriere dello Sport dedica la copertina alla positività al Covid-19 di Handanovic: i dettagli

"Inter, allarme Covid". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 18 marzo 2021. "Handanovic positivo: un altro caso dopo D'Ambrosio: oggi e domani nuovi tamponi. Il portiere in isolamento domiciliare: sabato sera al Meazza tocca a Radu". In taglio altro si parla del flop del calcio italiano in Champions mentre c'è anche spazio per un'intervista a Vlahovic, attaccante della Fiorentina.