Handanovic: “Pareggio buono. Contro l’Atalanta mai facile. Dopo la Supercoppa…”

Le parole del portiere nerazzurro al termine della gara pareggiata con l'Atalanta

Al termine di Atalanta-Inter, Samir Handanovic ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Lo sloveno è stato uno dei protagonisti del match con le sue parate: "Il pareggio è buono, si poteva vincere e si poteva perdere. Il risultato è giusto, contro l'Atalanta non è facile per nessuna squadra. Sapevamo di aver speso tanto mercoledì, ci prendiamo questo punto e si pensa alla prossima partita".

"Oggi avevo il pallone tra i piedi perché i giocatori hanno speso tante energie in Supercoppa e non si muovevano tanto. Oggi il portiere deve dare i tempi di gioco, sapere quando accelerare. L'occasione di Muriel? Ho guardato il pallone, questo è il nostro lavoro. Muriel lo conosciamo già dai tempi dell'Udinese. Se il Milan vince? Non ci influenzerà, mancano tante partite e noi abbiamo una partita in meno. Nessuna pressione, quando non si può vincere si pareggia".