TS – Inzaghi scelga il portiere. “Handanovic, 0 errori da matita blu però…”

Uno dei tanti temi su cui discutere, in casa Inter, è l'alternanza dei portieri. A parlarne è anche Tuttosport: "Sabato sera è stato il tempo delle critiche, sui social ma non solo, per Samir Handanovic ; da ieri è ricominciato il tam-tam mediatico pro André Onana. Il dualismo fra i portieri nerazzurri rimane vivo, con il camerunese che domani, salvo clamorose sorprese, tornerà fra i pali per difendere l’Inter contro il Barcellona in Champions". Inzaghi finora è stato schematico, facendo giocare il capitano in campionato mentre l'ex Ajax in Champions.

"Ma adesso c’è bisogno di prendere una decisione definitiva. I tifosi nerazzurri, come dimostra l’accoglienza di San Siro e il sostegno dato ad Asllani durante la gara contro la Roma, spingono affinché Inzaghi abbia più coraggio nelle scelte e punti, di conseguenza, su Onana, il portiere individuato per il futuro dell’Inter, ma che probabilmente deve rappresentare anche il presente. Non sarà semplice escludere Handanovic, uomo fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio, ma il campo sta dando indicazioni differenti. Handanovic da ormai alcune stagioni non è più lui. Le partite con grandi parate sono meno - vedi quella col Torino del 10 settembre -, ma sono sempre di più quelle in cui lo sloveno subisce gol ai primi tiri in porta, senza riuscire ad opporre resistenza. Il capitano in questo inizio di stagione non ha commesso errori da matita blu, ma non è quasi mai riuscito a evitare dei gol - vedi su Dybala -, come per esempio fatto da Maignan proprio contro l’Inter", spiega sempre il quotidiano che chiosa così: "Visto il momento, servirebbe una scelta forte, non scontata. E la risposta in questo senso conduce dritta verso Onana"