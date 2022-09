GdS – Handanovic, alternanza con Onana? Samir ha manifestato la sua intenzione

Un interessante dettaglio in arrivo dalla Gazzetta su Samir Handanovic. In particolare, sull’alternanza in porta con André Onana

Alessandro Cosattini

Il capitano nerazzurro per la rosea è “probabilmente l’incognita maggiore tra i calciatori in scadenza dell’Inter. Ha manifestato l’intenzione di non voler fare il secondo di Onana, che invece dovrebbe essere promosso per il prossimo anno. Ogni eventuale discussione sarà legata a questo nodo di carattere tecnico, ma considerando che il prossimo luglio compirà 39 anni anche la sua esperienza sembra pronta a volgere al termine”, si legge.