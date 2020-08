Inter, Handanovic: “Anno difficile. Ma c’è da dare significato ad una stagione in crescita”

Samir Handanovic, capitano dell’Inter, sui social, all’indomani dalla fine del campionato, ha scritto un post sui social per incitare la squadra a fare ancora del suo meglio. C’è ancora l’Europa League da giocare, la stagione non è conclusa e può essere raggiunto un obiettivo importante. “Si è concluso un campionato difficile ma abbiamo ancora un significato importante da dare a questa stagione di crescita”, ha sottolineato il portiere nerazzurro. Ha messo così in risalto quanto di buono è stato fatto negli ultimi mesi, l’avvicinamento alle parti alte della classifica, la conferma in Champions League e un futuro che è ancora tutto da scrivere.