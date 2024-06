"Da Andres Iniesta ai giovani del vivaio nerazzurro. È il passaggio che sta per compiere Benito Carbone. L’ex fantasista, cresciuto nel vivaio del Torino, sarà il nuovo allenatore dell’Under 18 dell’Inter andando a occupare la casella lasciata libera da Andrea Zanchetta promosso in Primavera al posto di Cristian Chivu". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito allo scacchiere degli allenatori del settore giovanile nerazzurro.

Carbone era stato inizialmente chiamato come vice di Zenga all'Emirates, salvo poi prenderne il posto dopo l'esonero dell'ex portiere a fine aprile. Avventura però finita anzitempo per la retrocessione del club di Iniesta. Carbone andrà a prendere il posto di Zanchetta, che a sua volta sostituirà Chivu sulla panchina della Primavera. "Il cambio in Primavera ha azionato una serie di movimenti. Tra questi anche l’inizio della nuova carriera di allenatore di Samir Handanovic: l’ex capitano partirà dall’Under 17. Sarà il secondo incarico all'interno del club nerazzurro dell'ex portiere sloveno che nella stagione scorsa, la prima lontano dai pali, è stato utilizzato come osservatore. Adesso una modifica con un ruolo più operativo sui campi del centro sportivo dei ragazzi dell'Inter", il commento di Tuttosport