Serata importante per l’Inter che si è ripresa la testa della classifica vincendo 4-0 con il Genoa. Nuovo record per il capitano dei nerazzurri Samir Handanovic che, come sottolinea Opta, con il clean sheet di oggi ha mantenuto la porta inviolata in 100 incontri interi di Serie A con la maglia dell’Inter, più di ogni altro portiere nella competizione dal 2012/13 (da quando veste nerazzurro). Invalicabile.