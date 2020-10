SM – Inter, Handanovic ed altri 4 in isolamento alla Pinetina: le ultime. E Conte per il derby…

Manca una settimana al derby e in casa Inter c’è preoccupazione per i 5 giocatori positivi: oltre a Nainggolan, Gagliardini, Skriniar e Bastoni, anche Radu è risultato positivo al Coronavirus. Come riportato da Sport Mediaset, gli altri 5 giocatori rimasti a Milano e non convocati dalle Nazionali – Handanovic, Young, Ranocchia, Padelli e Darmian – sono in isolamento alla Pinetina in una sorta di bolla preventiva, in attesa del rientro dei Nazionali con il gruppo che sarà al completo solo giovedì, a due giorni dal derby.

Al momento non ci sono le condizioni per chiedere il rinvio del match – 5 i positivi dell’Inter contro i 10 necessari da protocollo – ma resta alta l’attenzione anche in attesa del rientro dei giocatori convocati dalle Nazionali che faranno un tampone 48 ore prima di rientrare e ne faranno un altro al ritorno a Milano. Conte, dal canto suo, fa i conti con l’emergenza ma può sorridere perché finora ha vinto entrambi i derby giocati, con l’Inter che non perde una stracittadina dal 2016.