Inter, la sosta forzata ha fatto bene a Handanovic: contro la Juventus sarà titolare

La lunga sosta forzata causa emergenza coronavirus ha portato una buona notizia per Antonio Conte: Samir Handanovic ha pienamente recuperato dall’infortunio alla mano sinistra, e contro la Juventus riprenderà il suo posto tra i pali. Un rientro fondamentale per l’Inter, come sottolineaTuttosport:

“Il fatto che Antonio Conte possa contare sul suo portiere e capitano contro la Juventus, è indubbiamente una delle migliori notizie per la squadra in vista della partita. Se sarà un ulteriore vantaggio lo dirà il campo, ma riavere Handanovic fra i pali non potrà che rafforzare l’Inter e le sicurezze della sua difesa. Il portiere è pronto a tornare dopo aver vissuto un mese abbondante in infermeria a causa di un’infrazione al mignolo sinistro rimediata nell’allenamento del 31 gennaio.

Handanovic ha lavorato per molto tempo a parte senza toccare il pallone, i rinvii delle ultime gare gli hanno permesso poi di recuperare con maggiore serenità e per domenica sera non ci sono più dubbi sul suo effettivo rientro in campo. Dovrà rifare l’occhio rapidamente, visto che un conto sono gli allenamenti e uno è la partita, soprattutto per un portiere, ma questo non sembra essere oggi un grande problema“.