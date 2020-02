Handanovic si allena ancora senza pallone, difficile ci sia con la Samp. La Juve nel mirino

Handanovic è il grande dubbio a pochi giorni dalla partita con la Sampdoria. Il portiere nerazzurro sta continuando a lavorare, ma senza pallone per non rischiare. Si capirà molto nella giornata di domani, ma una sua presenza sembra molto difficile, spiegano a Skysport. Staff medico e staff tecnico pensano che il capitano nerazzurro sia soprattutto indispensabile per la gara contro la Juventus. E in effetti prima della gara contro il Ludogorets, l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha detto che serviva ancora almeno una settimana prima di vederlo di nuovo tra gli uomin a disposizione.

(Fonte: SM)