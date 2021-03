Inter, oggi per Handanovic visite per l’idoneità. Samir punta la gara col Bologna

Il portiere sloveno è guarito ieri dal Covid e ora punta il Bologna: oggi i test per ottenere l'idoneità sportiva

E' guarito a tempo di record dal Covid-19 Samir Handanovic , che ora è pronto al rientro e punta con decisione la sfida col Bologna di sabato prossimo. Il Corriere dello Sport spiega così le condizioni del portiere sloveno: "Forse non voleva perdersi neppure una gara nella rincorsa allo scudetto che sogna di festeggiare da così tanti anni. Resta il fatto che Samir Handanovic ha superato il Covid a tempo di record e ieri era già negativo. Considerato che la sua positività era stata accertata con il tampone effettuato dello scorso 17 marzo, ha impiegato appena 11 giorni per sconfiggere il virus e negativizzarsi. Una bellissima notizia per Antonio Conte che così, a meno di sorprese, potrà schierarlo sabato prossimo alla ripresa del campionato nel match in programma al Dall'Ara contro il Bologna.

Oggi Samir svolgerà i controlli medici necessari per aggiornare l'idoneità sportiva e domani sarà al lavoro sui campi della Pinetina per ritrovare la migliore condizione. Una decina di giorni di riposo per un portiere non sono un'eternità, ma comunque dovrà riprendere gradualmente anche a livello di carichi di lavoro. Il suo utilizzo a Bologna è assai probabile, ma la forma dello sloveno andrà migliorata nelle sessioni di lavoro con il preparatore del portieri Bonaiuti e dal suo vice Paolo Castelli. Finora Handanovic non ha saltato neppure una partita nel 2020-21 e, adesso che ha superato il Covid, punta a fare filotto dopo che nel 2019-10 era stato costretto dall'infortunio alla mano sinistra a lasciare 6 volte il posto a Padelli. Senza il rinvio da parte dell'Ats di Inter-Sassuolo, domenica 21 avrebbe dovuto dar spazio tra i pali a Radu, mentre così...", si legge.