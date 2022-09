Libero – Inter, prosegue l’alternanza Handanovic-Onana. Ma la storia insegna che…

In casa nerazzurra ancora nessuna certezza su chi sarà il portiere che scenderà in campo questa sera contro il Viktoria Plzen

In casa Inter uno dei dubbi di formazione sembra essere legato alla scelta del portiere: chi tra Handanovic e Onana scenderà in campo stasera contro il Viktoria Plzen? Libero commenta questa alternanza destinata a far discutere ancora a lungo:

"Il primo ostacolo che si presenta d'innanzi a Inzaghi si trova alla testa della formazione che stasera scenderà in campo dal 1° minuto. Dovrebbe infatti essere riconfermata l'alternanza tra Handanovic e Onana («ho deciso chi giocherà, ma non l'ho detto nemmeno ai giocatori» ha detto ieri Inzaghi in conferenza stampa). Il primo nodo da scogliere è questo switch continuo: Inzaghi la reputa benefica per entrambi i portieri ma la storia recente non è dalla sua parte. Un'ipotetica prestazione poco convincente di Onana, dopo quella più che soddisfacente del capitano contro i granata di Juric, potrebbe risolversi in un'altra contestazione e scatenare nuove incertezze".