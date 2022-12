GdS – Handanovic, tre opzioni per il futuro. L’Inter pensa ancora a lui da secondo

La permanenza del portiere sloveno come secondo di Onana sarebbe la prima opzione per il club nerazzurro che per il momento non starebbe approfondendo altri discorsi

Per quanto riguarda il futuro dello sloveno, il suo contratto scade a fine anno perché ha firmato a maggio 2022 un contratto rinnovato per un anno a 2.5 mln + 600mila euro legati al numero di presenze. A fine stagione prenderà una decisione con l'Inter che vorrebbe tenerlo come secondo con stipendio abbassato. "Per il momento Marotta e Ausilio non intendono approfondire il discorso con altri portieri, anche se a parametro zero. La prima opzione come "numero 12" resta Handanovic", spiega la rosea, riferendosi alle voci che parlano dell'interesse per altri portieri come ad esempio Sommer.