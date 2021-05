Inter, rivoluzione dietro Handanovic: Radu andrà via, niente rinnovo per Padelli

Per i nerazzurri si prospettano grandi cambiamenti per quanto riguarda i portieri a disposizione nella prossima stagione

L'Inter potrebbe presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con un terzetto di portieri totalmente rinnovato, con Samir Handanovic unico confermato in rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sia Radu che Padelli lasceranno Milano: "Il contratto di Padelli non sarà allungato. E lascerà la Pinetina anche Radu: il romeno potrebbe essere inserito come contropartita nell'affare Silvestri con il Verona, di sicuro lui stesso non ha intenzione di restare un altro anno intero in panchina, al netto della voglia dell'Inter comunque di cercare nuove soluzioni tra i pali dietro Handanovic".