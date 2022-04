Handanovic all’Inter ha riscritto la storia: “Ecco i suoi record in nerazzurro”

Samir Handanovic e l'Inter ancora insieme. Torna il sereno tra le parti per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2022

Samir Handanovic e l'Inter ancora insieme. Torna il sereno tra le parti per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2022: si cerca l'intesa per un biennale a cifre ridotte rispetto alle attuali per il numero uno nerazzurro, che si giocherà il posto con André Onana dalla prossima stagione. Col rinnovo, Handa potrà raggiungere nuovi record in nerazzurro.

Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: "Handanovic all’Inter ha riscritto la storia, diventando un uomo dei record che resterà per sempre tra i simboli della prima era “straniera”. Samir ne ha vissute tante: ha visto il club passare di mano da Moratti a Thohir, fino alla nuova era Suning, che ha riportato l’Inter dove Handa pensava di soggiornare a lungo quando scelse Milano per il salto di qualità. E invece, in principio, sono state più le delusioni delle gioie e le prestazioni della squadra non seguivano la crescita enorme del portiere sloveno. Samir ha cancellato i vecchi primati: dal numero di partite senza subire gol ai rigori respinti in A. Fino a quello di cui forse va più orgoglioso: è il portiere più presente in campionato nella storia dell’Inter, con 359 partite. Più di leggende come Bordon (280) e Zenga (328), più di un vincente come Julio Cesar (228). E il traguardo lo ha raggiunto nell’anno più emozionante, chiuso con la prima vittoria dello scudetto, con tanto di fascia al braccio. L’appuntamento con il club per il rinnovo è a fine campionato: arrivarci con la seconda stella sul petto avrebbe tutto un altro sapore", si legge.