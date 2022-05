Handanovic: “Rigiocherei quel mese là. La classifica non mente, dispiace non aver potuto…”

Le parole del Capitano nerazzurro a Inter TV

L'Inter chiude la stagione con una vittoria, anche se non si riconferma Campione d'Italia. Le parole di Samir Handanovic ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo vinto due titoli, qualcosa di positivo lo abbiamo fatto. Siamo andati avanti in CL, purtroppo lo scudetto lo abbiamo perso. Gli altri sono stati più bravi, la classifica non mente. Oggi grande rammarico, il campionato è finito. Bisogna accettarlo e andare avanti. Tifosi? Noi siamo orgogliosi di loro e li ringraziamo non solo per oggi ma per tutta la stagione. Ci hanno sempre stimolato e appoggiato nei momenti difficili. Dispiace non aver potuto ricambiare oggi il favore. Devono continuare così, noi dobbiamo crescere. Rigiocare qualcosa, rimpianti? Le partite di CL con il Liverpool, quel mese ci ha tolto qualcosa a livello fisico ed emozionale. Rigiocherei quel mese là. Non è sol per una partita che perdi. Sette pareggi, la squadra ha avuto una flessione normale in campionato però poi uscito dalla CL giocandotela alla pari... Quando vinci la fatica pesa di meno, quando le perdi ti devastano da un punto di vista mentale. Come squadra siamo cresciuti, abbiamo fatto vedere un bel calcio. Abbiamo fatto il nostro. Abbiamo giocato 52 partite e non sono poche. Noi abbiamo dato tutto e io sono orgoglioso di questo gruppo qui".