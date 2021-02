Handanovic: “L’Inter è cambiata con Spalletti e Conte”. E poi la riposta secca a Guidolin

L'Inter stravince il derby con il Milan con la doppietta di Lautaro e il gol di Lukaku e si tiene il primo posto. Ai microfoni di Dazn ha parlato il portiere nerazzurro

"Per il portiere non c'è mai niente di facile, la partita più difficile è sempre quella che arriva. Non solo bel gruppo, qualità umana e calcistica. Ora ci parliamo in campo, prima magari non lo facevamo, lì abbiamo fatto uno step. Secondo me l'Inter è cambiata con Spalletti e poi con Conte. Si sta facendo un lavoro, si stanno aggiungendo i pezzi e il lavoro porta risultati. Serve tempo per costruire una squadra. Servono le sconfitte e i giorni infelici".