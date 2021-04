Inter, scudetto dal divano come nel 2009? Handanovic può essere ancora protagonista

Se l'Inter batte il Crotone e l'Atalanta non vince col Sassuolo, i nerazzurri sono campioni domenica come successo ai tempi di Mou

Il diciannovesimo scudetto dell'Inter è sempre più vicino. E la squadra di Conte potrebbe laurearsi campione d'Italia già nel prossimo weekend a patto che batta il Crotone e che l'Atalanta non vinca in casa del Sassuolo. In tal caso potrebbe festeggiare domenica sul divano, un po' come successo nel 2009.

"C'è la possibilità di vincere quel titolo atteso 11 anni senza giocare. Esattamente come successo il 16 maggio 2009. Anche se allora i nerazzurri dovevano giocare dopo l'impegno della seconda in classifica. Era il primo anno di Mourinho e i nerazzurri nel posticipo della terz'ultima giornata dovevano affrontare il Siena. Prima però scendeva in campo il Milan, in casa dell'Udinese di Marino a caccia del sesto posto che valeva l'Europa, complici 5 vittorie di fila. Un rigore di D'Agostino, il raddoppio di Zapata (ora proprio all'Atalanta) e le parate di Handanovic resero vano il gol nel finale di Ambrosini. Finì 2-1 e con 7 punti di vantaggio l'Inter potè festeggiare alla Pinetina, dove fuori dai cancelli si riversarono centinaia di tifosi, salutati da Moratti e Julio Cesar. L'Inter il giorno dopo superò comunque il Siena con un secco 3-0", spiega Gazzetta.it.

"Stavolta sarà la capolista a scendere in campo per prima. Come detto, lo scenario scudetto passa da una vittoria a Crotone e da un pareggio dell'Atalanta il giorno dopo a Reggio Emilia, in quello che per il bresciano De Zerbi resta un derby. Anche con un pareggio in Calabria e la sconfitta della Dea sarebbe comunque scudetto. Un successo di Muriel e soci rimanderebbe invece la festa a non prima di sabato 8 maggio, quando alle 18 è in programma Inter-Sampdoria. Un titolo speciale (non solo perché il primo) proprio per Handanovic, che dopo Ranocchia è quello all'Inter da più tempo e che, alla faccia delle ultime lune storte, in questi anni ha tenuto in piedi la baracca in più di un'occasione", aggiunge il portale sportivo.