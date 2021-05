Handanovic: “Contento per i tifosi dell’Inter. Bisogna porsi subito nuovi obiettivi”

Il capitano nerazzurro ha parlato della vittoria dello scudetto sul canale Twitch del club nerazzurro

«Bisogna porsi subito nuovi obiettivi. Il calcio e la vita degli sportivi è così bisogna porsi nuovi obiettivi per andare avanti». Samir Handanovic ha parlato così sul canale Twitch dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto. «Per me oggi è una giornata di grandissima gioia e felicità, non so esprimerlo a parole. Sono felice per il mondo Inter anche per quello che abbiamo sofferto in questi anni», ha aggiunto il capitano.