Sky – Handanovic sì o no con l’Udinese? Le sensazioni da Appiano Gentile

Le sensazioni di casa Inter su Samir Handanovic , ieri indisponibile per la sfida contro il Bologna. Arrivano da Sky Sport dopo che la squadra nerazzurra si è ritrovata ad Appiano Gentile per preparare la prossima gara con l'Udinese.

"Tema a parte e certamente molto importante considerato quanto successo nella partita contro il Bologna, riguarda invece le condizioni di Handanovic, assente al Dall'Ara per una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome che gli impediva di compiere al meglio i movimenti soprattutto delle parate alte. Riproporre Radu dal primo minuto dopo il pesante errore che è costato la sconfitta a Inzaghi potrebbe essere un grande problema per questo lo sloveno proverà a fare di tutto a recuperare, ma le sue condizioni dovranno per forza essere valutate nei prossimi giorni, a ridosso della gara", si legge sul sito di Sky.