Inter, tra oggi e domani test per Handanovic: niente Sampdoria, ecco quando può rientrare

Nella sfida di ieri a Razgrad contro il Ludogorets, terminata 2-0 in favore dei nerazzurri grazie alle reti di Eriksen e Lukaku, tra i pali della porta dell’Inter c’era Daniele Padelli. Secondo Tuttosport, Samir Handanovic – che non è partito per la Bulgaria per continuare le terapie – tornerà in campo nella gara di ritorno di Europa League a San Siro giovedì prossimo per le prove generali in vista dello scontro diretto contro la Juventus.

Toccherà, dunque, ancora a Padelli contro la Sampdoria in quella che poteva essere la partita del rientro del capitano dell’Inter. Handanovic si è allenato in palestra e con i portieri in questi giorni ma senza toccare il pallone per non aggravare la micro-frattura. Fra oggi e domani i test con e senza tutore per capire le condizioni dello sloveno.