Ha fatto una parata decisiva con la Fiorentina e ha permesso ai suoi compagni, che hanno provato a segnare più volte, di non subire oltre al danno la beffa. Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha raggiunto un traguardo personale nella gara contro i viola. Da quanto riporta Opta il portiere “ha tagliato il traguardo delle 475 presenze in Serie A, agganciando Giacinto Facchetti al 22º posto della classifica all-time per partite giocate nel massimo campionato. Bandiere”.