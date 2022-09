Handanovic a Inter TV: “Poche chiacchiere e lavoro. Udinese? Il loro desiderio più forte”

Samir Handanovic ha riassunto la brutta sconfitta contro l'Udinese ai microfoni di Inter TV: "Oggi potevamo dire tante cose. L’Udinese ha vinto meritatamente. Hanno fatto di più di noi e hanno vinto tutto quello che c’era da vincere in una partita, dai duelli alle seconde palle. Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, poi la partita è stata decisa da due calci piazzati ma una squadra come la nostra non si può permettere queste situazioni".