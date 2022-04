Handanovic: “La mia deviazione su Zakaria? Magari è sfuggita a voi, a me no…”

Il portiere e capitano dell'Inter ha gonfiato il petto al termine del match di domenica sera contro la Juventus

Samir Handanovic, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine del successo di domenica sera contro la Juventus, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Queste le parole del portiere e capitano dell'Inter: "La mia deviazione sul tiro di Zakaria? Magari è sfuggita a voi, a me no... Ogni giocatore, se vuole vincere queste partite, deve dare qualcosa in più".