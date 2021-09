Hansi Muller: “Inter cambiata all’improvviso, ma competitiva. Inzaghi avrà…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "La squadra è cambiata all’improvviso, ma penso che possa competere per lo scudetto, anche il girone di Champions mi sembra abbordabile"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Hansi Muller, ex calciatore dell'Inter, ha raccontato così il suo arrivo in nerazzurro: “Ero arrivato all’Inter nel 1982, appena entrato negli spogliatoi mi salutarono come vicecampione del mondo, un approccio molto simpatico! Allora c’erano meno stranieri per cui in poche settimane ho imparato l’italiano, mia moglie non ci voleva credere… credo che sia fondamentale imparare la lingua per un giocatore straniero, conosci le sfumature di un Paese, ti amalgami alla svelta in una squadra”.