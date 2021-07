Hellas, Lasagna: “Inter? Sono campioni, con loro sarà durissima. Sul calendario…”

Le parole del centravanti: "È vero che l'Inter mi ha portato bene, ma non dobbiamo dimenticare che sono campioni d'Italia e sarà durissima contro di loro"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Hellas Verona, Kevin Lasagna, centravanti gialloblu, ha parlato così del calendario asimmetrico e del prossimo campionato di Serie A: "Sarà una cosa particolare, non eravamo abituati. Pensando partita dopo partita per noi però cambierà poco. La seconda contro l'Inter? È vero che l'Inter mi ha portato bene, ma non dobbiamo dimenticare che sono campioni d'Italia e sarà durissima contro di loro".