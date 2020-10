Hellas Verona, Juric: “Molto contento di Salcedo. Peccato non sia nostro”

L’Hellas Verona di Ivan Juric è la prossima avversaria della Juventus in Serie A. L’allenatore ha parlato dei giovani che ha a disposizione, tra i quali anche Eddie Salcedo, in prestito dall’Inter: “Sono molto contento di tutti. Lovato, Ilic, Colley, Salcedo: fin qui hanno tutti risposto bene. Poi devi stare attento perché sono bambini. A Kumbulla non ho mai detto bambino, ma a loro devi prestare attenzione perché non hanno la furbizia per gestire certi momenti. La nota negativa è che non sono nostri giocatori, ad eccezione di Matteo”.